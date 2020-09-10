 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАбромавичус написал заявление об увольнении с поста гендиректора "Укроборонпрома", - Найем

Абромавичус написал заявление об увольнении с поста гендиректора "Укроборонпрома", - Найем

Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Абромавичюс написал заявление об отставке.

Об этом сообщил его заместитель Мустафа Найем в Facebook.

"Абромавичюс написал заявление об увольнении, и, согласно закону, нового генерального директора назначит президент по представлению премьер-министра. И, как уже сообщали СМИ, такое представление в офис президента уже направлено", - рассказал Найем.

Он отметил, что перед их командой стояли три задачи: "стабилизировать работу концерна, сохранить его потенциал и темпы производства во время смены менеджмента (а затем и в течение карантина), а также внедрить новую систему управления".

По словам Найема, за первый год работы "удалось максимально приблизить компанию к необратимости трансформации, параллельно сменив старую прошивку на понятные и открытые методы управления - без кулуарщины, политики, коррупции и договорняков".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать