Абромавичус написал заявление об увольнении с поста гендиректора "Укроборонпрома", - Найем

10 сентября, 2020, 22:26

Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Абромавичюс написал заявление об отставке.

Об этом сообщил его заместитель Мустафа Найем в Facebook.

"Абромавичюс написал заявление об увольнении, и, согласно закону, нового генерального директора назначит президент по представлению премьер-министра. И, как уже сообщали СМИ, такое представление в офис президента уже направлено", - рассказал Найем.

Он отметил, что перед их командой стояли три задачи: "стабилизировать работу концерна, сохранить его потенциал и темпы производства во время смены менеджмента (а затем и в течение карантина), а также внедрить новую систему управления".

По словам Найема, за первый год работы "удалось максимально приблизить компанию к необратимости трансформации, параллельно сменив старую прошивку на понятные и открытые методы управления - без кулуарщины, политики, коррупции и договорняков".