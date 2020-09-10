Абромавичус написал заявление об увольнении с поста гендиректора "Укроборонпрома", - Найем
Об этом сообщил его заместитель Мустафа Найем в Facebook.
"Абромавичюс написал заявление об увольнении, и, согласно закону, нового генерального директора назначит президент по представлению премьер-министра. И, как уже сообщали СМИ, такое представление в офис президента уже направлено", - рассказал Найем.
Он отметил, что перед их командой стояли три задачи: "стабилизировать работу концерна, сохранить его потенциал и темпы производства во время смены менеджмента (а затем и в течение карантина), а также внедрить новую систему управления".
По словам Найема, за первый год работы "удалось максимально приблизить компанию к необратимости трансформации, параллельно сменив старую прошивку на понятные и открытые методы управления - без кулуарщины, политики, коррупции и договорняков".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-