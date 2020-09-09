Запустили чат-бот: Офис президента поможет жителям оккупированного Крыма получить украинские документы

9 сентября, 2020, 10:37

Представительство Офиса президента в Крыму совместно с правозащитной организацией "КримSOS" и Украинским Хельсинским союзом запустили чат-бот, который поможет жителям оккупированного Крыма получить украинские документы

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, представительство президента Украины в Крыму совместно с правозащитной организацией "КримSOS" и Украинским Хельсинским союзом по правам человека представили чат-бот CrimeaIsUAbot в Telegram. Бот создан для граждан, проживающих на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Отмечается, что через чат бот можно получить мгновенную и круглосуточную консультацию по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории, актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ. Также чат-бот будет предоставлять все образцы документов для заполнения и возможность записаться в очередь на подачу документов.

В Представительстве президента в Крыму также отметили, что часть сервисов центров предоставления административных услуг (ЦНАП), которые работают на временно оккупированной территории полуострова, постепенно должна быть переведена в онлайн.

Так, по данным Офиса президента, в Крыму уже функционирует электронная очередь на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины, заключение декларации с семейным врачом. Параллельно продолжается работа по подаче в онлайн-режиме документов на регистрацию брака, онлайн-нотариата, документов на проезд на временно оккупированную территорию для иностранцев и документов для регистрации актов гражданского состояния, в том числе рождений на временно оккупированных территориях и тому подобное.

В пресс-службе добавили, что, в условиях искусственных ограничений со стороны оккупационных администраций также продолжается работа в направлении разработки подачи документов онлайн в высшие учебные заведения для детей с оккупированных территорий.

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