Заболеваемость COVID-19 в Киеве растет: за сутки обнаружили 310 инфицированных, четыре человека умерли
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .
"Четыре человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 250 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 821. Заболели 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 122 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет, 8 девочек от двух до 17 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет ", - отметил мэр.
Заболели также 13 медиков. В больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4910 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 53, Подольском - 42, Деснянском - 40 случаев.
Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных коронавирусом. Из них 23 ребенка. 158 пациентов - в тяжелом состоянии. 216 получают кислородную поддержку. 18 - под аппаратами ИВЛ. Еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
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