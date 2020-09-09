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Espreso.tvОбществоЗаболеваемость COVID-19 в Киеве растет: за сутки обнаружили 310 инфицированных, четыре человека умерли

Заболеваемость COVID-19 в Киеве растет: за сутки обнаружили 310 инфицированных, четыре человека умерли


фото: reuters
За прошедшие сутки, 8 августа, в Киеве коронавирус обнаружили еще в 310 больных

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"Четыре человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 250 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 821. Заболели 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 122 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет, 8 девочек от двух до 17 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет ", - отметил мэр.

Заболели также 13 медиков. В больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4910 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 53, Подольском - 42, Деснянском - 40 случаев.

Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных коронавирусом. Из них 23 ребенка. 158 пациентов - в тяжелом состоянии. 216 получают кислородную поддержку. 18 - под аппаратами ИВЛ. Еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

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