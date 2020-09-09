Из-за жалоб на мошенничество: lifecell закрыл услугу дистанционной замены SIM-карты

9 сентября, 2020, 13:49

Мобильный оператор lifecell закрыл услугу "Дистанционное замена SIM" из-за неоднократных жалоб абонентов о похищении их мобильных номеров

Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора lifecell.

Согласно сообщению, lifecell закрыл услугу "Дистанционное замена SIM" для надежной защиты абонентов от мошенничества.

"Такое решение было принято компанией в том числе с учетом обращения абонентов, которые столкнулись с попытками похищения их мобильных номеров мошенниками. Персональные данные абонентов угоняемых из внешних источников, не имеющих отношения к оператору. В подобных случаях зарегистрированные абоненты смогли вернуть похищенные номера" , - отметили в пресс-службе.

В то же время, для замены SIM-карты оператор рекомендует абонентам обращаться в магазины lifecell и отмечает, что замена возможна только при наличии документа, удостоверяющего личность - паспорта, водительского удостоверения, военного билета или пенсионного удостоверения.

Для замены SIM-карты необходимо назвать секретное слово или, если оно не было установлено, ответить на ряд дополнительных вопросов. В случае успешной идентификации, абонент получает новую SIM-карту со своим номером. При этом сохраняется тарифный план номера, баланс мобильного счета на момент восстановления номера и заказанные услуги.

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