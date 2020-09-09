 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за давления ЕС: Сербия не будет участвовать в учениях в Беларуси вместе с россиянами, - министр обороны

Из-за давления ЕС: Сербия не будет участвовать в учениях в Беларуси вместе с россиянами, - министр обороны

Правительство Сербии приняло решение о замораживании всех военных учений и мероприятий со всеми партнерами

Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, передает espreso.rs .

По его словам, ЕС требовал отказаться от учений, угрожая заблокировать дальнейшую евроинтеграцию Белграда и усилить давление по вопросам Косово, Метохии и Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины).

Министр подчеркнул, что Сербия не будет принимать участия ни в каких учениях или военных мероприятиях с НАТО, Россией, ОДКБ, США, Китаем и ЕС.

"Сербия сталкивается с ужасным и незаслуженным давлением со стороны ЕС. Давление, которое не имеет смысла и не основано на наших решениях и действиях, является результатом истерии, которая определяет политические решения и направления больших мощных стран", - заявил Вулин.

  • Белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020" должны были пройти под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать