Из-за давления ЕС: Сербия не будет участвовать в учениях в Беларуси вместе с россиянами, - министр обороны
Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, передает espreso.rs .
По его словам, ЕС требовал отказаться от учений, угрожая заблокировать дальнейшую евроинтеграцию Белграда и усилить давление по вопросам Косово, Метохии и Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины).
Министр подчеркнул, что Сербия не будет принимать участия ни в каких учениях или военных мероприятиях с НАТО, Россией, ОДКБ, США, Китаем и ЕС.
"Сербия сталкивается с ужасным и незаслуженным давлением со стороны ЕС. Давление, которое не имеет смысла и не основано на наших решениях и действиях, является результатом истерии, которая определяет политические решения и направления больших мощных стран", - заявил Вулин.
- Белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020" должны были пройти под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.
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