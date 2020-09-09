Итальянский клуб ускорился в переговорах по поводу форварда "Динамо"

9 сентября, 2020, 21:44

Итальянская "Болонья" активизировала переговорный процесс с киевским "Динамо" по поводу трансфера форварда Владислава Супряги

Об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб активно обсуждает детали потенциальной сделки с агентом футболиста Александром Яковенко - единственным посредником, который уполномочен Владиславом Супрягой и киевским "Динамо" на ведение переговоров с другими клубами.

Результат переговоров по трансферу Супряги должен стать понятным сегодня или завтра в течение дня.

В прошлом сезоне 20-летний Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.