Идет на рекорд: петиция родственников погибших по расследованию дела "вагнеровцев" стремительно набирает голосов

9 сентября, 2020, 15:56

Петиция родственников погибших на Донбассе воинов, которые требуют создать парламентскую ВСК по расследованию дела «вагнеровцев», стала рекордной по скорости голосования на сайте парламента. За двое суток она уже собрала более 8 тысяч голосов, и количество подписантов продолжает стремительно расти

Как известно 7 сентября родственники украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, зарегистрировали на официальном портале Верховной Рады Украины петицию с требованием создать ВСК по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ПВК Вагнер.

"Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российские агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украине российских наемников, бойцов ППК "Вагнер" была сорвана. это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии в Донбассе в 14-15 годах. это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны ", - отмечается в петиции.

Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответы на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков - в момент избежали наказания? Кто и почему "слил" информацию, и таким образом сорвал задержания? Почему Генеральная прокуратура Украины не отреагировала на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины?

По мнению авторов, следственная комиссия Верховной Рады пока является единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на вопросы.

"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", - также отмечают родные погибших военных.

"Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержания убийц и боевиков произошло, то в перспективе они появились бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды!", - отмечают инициаторы петиции.

Автор петиции - Виталина Тарасова, вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка. Среди инициаторов также мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко; отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Никонов; жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна Котова.