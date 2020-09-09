Языковой омбудсмен проверит, перешли ли русскоязычные школы на украинский язык обучения
Об этом в эфире радио "НВ" сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, сообщается на сайте Кабмина.
"Уполномоченный по защите государственного языка в соответствии с возложенными на него функциями, будет контролировать выполнение языкового закона Министерством образования и науки Украины. Поэтому по выполнению языкового законодательства, о возможных нарушениях, мы, конечно, будем проводить соответствующий мониторинг и в этом году, и в дальнейшей перспективе", - пояснил Тарас Кремень.
Языковой омбудсмен также напомнил, что норма закона о штрафах за нарушение языкового законодательства начнет действовать через 2 года.
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