 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯзыковой омбудсмен проверит, перешли ли русскоязычные школы на украинский язык обучения

Языковой омбудсмен проверит, перешли ли русскоязычные школы на украинский язык обучения


фото: rfe
Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка проведет мониторинг перехода русских школ на украинский язык обучения

Об этом в эфире радио "НВ" сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, сообщается на сайте Кабмина.

"Уполномоченный по защите государственного языка в соответствии с возложенными на него функциями, будет контролировать выполнение языкового закона Министерством образования и науки Украины. Поэтому по выполнению языкового законодательства, о возможных нарушениях, мы, конечно, будем проводить соответствующий мониторинг и в этом году, и в дальнейшей перспективе", - пояснил Тарас Кремень.

Языковой омбудсмен также напомнил, что норма закона о штрафах за нарушение языкового законодательства начнет действовать через 2 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать