Вице-президента Афганистана пытались взорвать, в результате взрыва погибли два человека
9 сентября, 2020, 09:15
На вице-президента Афганистана Амруллу Салеха совершили покушение, однако он остался "невредимым"
Об этом сообщил его пресс-секретарь, передает Радио Свобода .
При этом в результате взрыва по меньшей мере два человека погибли, три охранника Салеха получили ранения.
Агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана пишет, что в госпиталь привезли двух мертвых и семь раненых.
Другие подробности пока неизвестны.
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