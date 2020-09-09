Вице-президента Афганистана пытались взорвать, в результате взрыва погибли два человека

Об этом сообщил его пресс-секретарь, передает Радио Свобода .

При этом в результате взрыва по меньшей мере два человека погибли, три охранника Салеха получили ранения.

Агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана пишет, что в госпиталь привезли двух мертвых и семь раненых.

Другие подробности пока неизвестны.

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