Впервые украинка выиграла дело по домашнему насилию в ЕСПЧ
Об этом сообщает благотворительная организация Украинский женский фонд.
"Ирина Левчук, мама четверых детей, боролась за то, чтобы выселить из общей квартиры бывшего мужа-агрессора и обеспечить право своих детей на детство без постоянных конфликтов и угроз", - говорится в сообщении.
Сообщается, однако все судебные инстанции в Украине женщина проиграла, потому что национальные суды решили, что право человека на жилье важнее.
Отмечается, что суды в Украине рассматривали это дело более двух лет, уже после этого Левчук обратилась в ЕСПЧ.
И впоследствии, женщина выиграла дело по домашнему насилию в Европейском суде по правам человека.
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