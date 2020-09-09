Впервые украинка выиграла дело по домашнему насилию в ЕСПЧ

9 сентября, 2020, 18:52

Многодетная мать Ирина Левчук стала первой гражданкой Украины, которая выиграла дело в отношении домашнего насилия в Европейском суде по правам человека

Об этом сообщает благотворительная организация Украинский женский фонд.

"Ирина Левчук, мама четверых детей, боролась за то, чтобы выселить из общей квартиры бывшего мужа-агрессора и обеспечить право своих детей на детство без постоянных конфликтов и угроз", - говорится в сообщении.

Сообщается, однако все судебные инстанции в Украине женщина проиграла, потому что национальные суды решили, что право человека на жилье важнее.

Отмечается, что суды в Украине рассматривали это дело более двух лет, уже после этого Левчук обратилась в ЕСПЧ.

И впоследствии, женщина выиграла дело по домашнему насилию в Европейском суде по правам человека.

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