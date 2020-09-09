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Espreso.tvОбществоВ Украине за сутки обнаружили 2551 случай заражения COVID-19, умерли 45 человек

В Украине за сутки обнаружили 2551 случай заражения COVID-19, умерли 45 человек

В Украине за минувшие сутки, 8 сентября, обнаружили 2551 новый случай заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на размещенные в свободном доступе данные Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказывает Еспресо.TV .

Также известно, что 1157 пациентов вчера выздоровели, а 45 - умерли от осложнений.

Всего в Украине коронавирус обнаружили в 143 030 человек. Из них 2979 пациентов умерли от осложнений, а 64 703 человек выздоровели. Продолжают болеть 76505 человек.

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (310), Харьковской (291) и Тернопольской   (244) областях. Также более 100 случаев зафиксировали во Львовской (196), Ивано-Франковской (151), Черновицкой (150), Одесской (106) и Хмельницкой области (102).

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