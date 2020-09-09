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Espreso.tvСпортВ США застрелили боксера из команды Мейвезера

В США застрелили боксера из команды Мейвезера


фото: TMZ
В США застрелили 22-летнего боксера Дэнни Гонсалеса, который сотрудничал с промоутерской компанией Флойда Мейвезера

Об этом сообщает TMZ .

Денни Гонсалес погиб 7 сентября в калифорнийском городе Морено-Валли. Примерно в 9:00 вечера до боксера с друзьями на проспекте подошел неизвестный и начал стрелять из огнестрельного оружия.

На момент, когда на место инцидента приехала карета скорой помощи, Гонсалес скончался. Двух его товарищей госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Проводится расследование, пока мотивы преступления неизвестны.

Гонсалес провел на профессиональном ринге только три боя и последний раз выходил на ринг еще в 2017 году, после чего ушел из бокса. В начале 2020 боец сообщил о желании возобновить карьеру.

Промоутером Дэнни Гонсалеса был знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер.

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