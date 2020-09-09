В Раде предлагают обязать провайдеров раскрывать данные пользователей

9 сентября, 2020, 15:25

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4004, которым в Украине предлагают ввести использование электронных доказательств и обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Документ был зарегистрирован в парламенте 1 сентября 2020 года авторства депутата из фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского. Кроме Монастырского инициаторами законопроекта выступили еще 12 депутатов из "Слуги народа", группы "За будущее" и "Довира".

Законопроект предлагает внести такие изменения в Уголовный кодекс и закон о телекоммуникациях: усовершенствовать процедуру проведения негласных следственных (розыскных) действий по уголовным производствах в киберпреступлениях; усовершенствовать государственно-частную взаимодействие правоохранительных органов и операторов дальней связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещей и документов.

Также документ предлагает провайдерам телекоммуникаций устанавливать за собственные деньги в своих сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абонента, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их длительности и содержания (СОРМ). Это отмечается в сравнительной таблице законопроекта.

Однако, норма об установлении СОРМ была прописана еще в законе о телекоммуникациях, принятом в 2004 году.

Также документ предлагает обязать операторов способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий и недопущению разглашения об их проведении.

Депутаты предлагают дополнить перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами. Также планируется создание около специальной конфискации виртуальных активов.

Документ предлагает считать электронным доказательством информацию в электронной форме сведениям, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства.

К таким доказательствам могут относиться: текстовые документы; графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т. д .; виртуальные активы; сайты, текстовые, графические, голосовые сообщения; метаданные и базы данных.

В документе отмечается, что на данный момент специальная санкция не охватывает виртуальные активы. Авторы законопроекта отмечают, что отмывание преступных доходов осуществляется "В основном из-за неурегулированности законом виртуальные рынки". В качестве примера подобного отмывания средств авторы законопроекта привели анонимную торговую интернет-площадку Silk Road, которая существовала в даркнета с 2011 по 2013 год.

Законопроект предлагает конфисковывать виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния. Конфискации подлежат активы, не возвращают законному владельцу.

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