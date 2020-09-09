В мире на коронавирус заболело уже более 27 млн человек, почти 900 тыс. - умерли

9 сентября, 2020, 07:37

По состоянию на утро среды, 9 сентября, в мире насчитывается уже 27,5 млн подтвержденных случаев инфицирования COVID-19

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса .

18,4 млн больных выздоровели. Также зарегистрировано 896 тыс. летальных исходов.

Лидерами по количеству зараженных являются США - 6,3 млн, Индия - 4,2 млн, Бразилия - 4,1 млн. В России количество зараженных перевалило за миллион и составляет 1 032 354 человека. С этим показателем РФ оказалась на четвертом месте по количеству больных COVID-19 в мире.