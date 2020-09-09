В мире на коронавирус заболело уже более 27 млн человек, почти 900 тыс. - умерли
9 сентября, 2020, 07:37
По состоянию на утро среды, 9 сентября, в мире насчитывается уже 27,5 млн подтвержденных случаев инфицирования COVID-19
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса .
18,4 млн больных выздоровели. Также зарегистрировано 896 тыс. летальных исходов.
Лидерами по количеству зараженных являются США - 6,3 млн, Индия - 4,2 млн, Бразилия - 4,1 млн. В России количество зараженных перевалило за миллион и составляет 1 032 354 человека. С этим показателем РФ оказалась на четвертом месте по количеству больных COVID-19 в мире.
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-