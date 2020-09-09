В Минздраве предположили возможность введения режима "красной" карантинной зоны по всей Украине
9 сентября, 2020, 11:54
Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины, это возможно в случае ухудшения эпидемической ситуации
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим" красной зоны "для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", - добавили в ведомстве.
По состоянию на 8 сентября в Украине 74 тыс. активных больных коронавирусом, что приводит к переполнению "стационаров" больниц.
При этом правительство и в дальнейшем планирует двигаться по пути адаптивного карантина, чтобы не ограничивать работу бизнеса.
В Офисе президента связывают нарушение карантина в регионах "красной зоны" с приближением местных выборов.
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