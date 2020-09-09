В Минздраве предположили возможность введения режима "красной" карантинной зоны по всей Украине

9 сентября, 2020, 11:54

Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины, это возможно в случае ухудшения эпидемической ситуации

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим" красной зоны "для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", - добавили в ведомстве.

По состоянию на 8 сентября в Украине 74 тыс. активных больных коронавирусом, что приводит к переполнению "стационаров" больниц.