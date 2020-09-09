 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Минздраве предположили возможность введения режима "красной" карантинной зоны по всей Украине

В Минздраве предположили возможность введения режима "красной" карантинной зоны по всей Украине


фото: rfe
Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины, это возможно в случае ухудшения эпидемической ситуации

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим" красной зоны "для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", - добавили в ведомстве.

По состоянию на 8 сентября в Украине 74 тыс. активных больных коронавирусом, что приводит к переполнению "стационаров" больниц.

При этом правительство и в дальнейшем планирует двигаться по пути адаптивного карантина, чтобы не ограничивать работу бизнеса.

В Офисе президента связывают нарушение карантина в регионах "красной зоны" с приближением местных выборов.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

9 сентября, 2020 среда

8 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать