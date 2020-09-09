В Минске в квартире Марии Колесниковой прошел обыск

9 сентября, 2020, 13:57

9 сентября в Минске в квартире члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой прошел обыск

Об этом сообщает Еврорадио .

Как сообщается, силовики в балаклавах и одежде находились в подъезде и не позволяли подойти к двери в квартиру. Они говорили, что "проводятся следственные действия", отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили , что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекали украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украину.

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