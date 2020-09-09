В Киевской области восемь школ полностью перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19 - ОГА

9 сентября, 2020, 15:50

В Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели восемь школ и 12 классов в 11 учебных заведениях

Об этом во время брифинга сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает УНИАН .

"В 19 учреждениях выявлены случаи заболевания коронавирусной болезнью. Это как педработники, так и, собственно, ученики. 8 школ полностью переведены на дистанционную работу. Еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение переведено 12 классов. В результате 2405 учеников и учителей срочно переведены на дистанционное обучение в областных учреждениях образования ", - отметил Володин.

Он сообщил, кроме школ в области в условиях адаптивного карантина работает 659 учреждений дошкольного образования, которые посещает 33 тыс. 166 детей.

"В связи с заболеванием COVID-19 закрыты на карантин 4 детсада", - отметил Володин.

Председатель ОГА отметил, что во всех заведениях, где выявлены коронавирусной болезни, проведена дезинфекция помещений. Работников заведения, которые контактировали с больными, предупредили о необходимости соблюдения карантинного режима путем самоизоляции, проводятся ПЦР-тесты.

Ранее сообщается, что в Киевской области 14 учреждений школ полностью или частично перевели на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом у школьников и учителей.

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