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Espreso.tvОбществоВ Киеве СБУ задержала одного из главарей "Исламского государства"

В Киеве СБУ задержала одного из главарей "Исламского государства"


фото: СБУ
9 сентября сотрудники СБУ задержали уроженца одной из стран СНГ, которого разыскивал Интерпол

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ отметили, что задержанный является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов Исламского Государства.

"Установлено, что в свое время задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов" , - говорится в сообщении.

В 2018 году боевик по поддельным документам незаконно прибыл в Украину. На Киевщине он создал преступную группировку, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии. По оперативной информации, за это время он продолжал осуществлять координацию ячеек "ИГ" за рубежом.

"Задержали террориста в столице. Сейчас он находится под арестом сроком 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки", - отметили в спецслужбе.

Отмечается, Служба Безопасности проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины.

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