В Киеве мужчина погиб от взрыва топливных паров при сварке

9 сентября, 2020, 10:26

В Деснянском районе Киева, в промзоне на Вискозной человек погиб во время сварочных работ цистерны

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"В Деснянском районе, в промзоне на Вискозной человек проводил сварочные работы цистерны", - говорится в сообщении.

Пары горючего, которые были в цистерне сдетонировали, что привело к гибели сварщика.

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