Умер АТОвец, который публично спорил с Зеленским на Донбассе

9 сентября, 2020, 20:10

Военный был активным участником акции "Нет капитуляции", выступая против разведения войск на Донбассе

9 сентября умер глава Николаевской областной организации партии "Национальный корпус", ветеран АТО и активист Денис Янтарь, который запомнился тем, что имел конфликт с президентом Зеленским из-за разведения войск на Донбассе.



О смерти ветерана АТО сообщили коллеги Дениса по "Нацкорпусу".



Активист умер после курса химиотерапии - в августе у него обнаружили лейкоз.



Денис Янтарь был активным участником революции достоинства 2013-2014 годов. 7 апреля 2014 г. участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.



После начала войны стал волонтером и помогал батальону "Азов". После гибели в августе 2014 г. бойца "Азова" во время штурма оккупированной Марьинки Денис Янтарь сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.



В 2016 году он возглавил Николаевский областной центр "Национального корпуса". Был организатором международного турнира по смешанным единоборствам "Дорогу непокоренным", который посвятил памяти погибших воинов АТО.



В 2019 году Денис Янтарь был активным участником акции "Нет капитуляции", выступая против разведения войск на Донбассе.