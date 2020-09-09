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Espreso.tvОбществоУкраина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью границ со стороны РФ и Беларуси - Кулеба

Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью границ со стороны РФ и Беларуси - Кулеба

Граница открыта для граждан Беларуси, однако Украина будет жестко реагировать на любые попытки злоупотребления ее открытостью белорусскими или российскими спецслужбами

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина .

"Что касается того, что произошло вчера. У нас есть серьезные основания полагать, что эти люди не въехали в Украину добровольно, дипломатично говоря. Я сделал очень четкое заявление вчера, говоря, что, несмотря на то что граница Украины свободная и открытая для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки злоупотребления доверием Украины белорусскими или российскими специальными службами", - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что поскольку в Беларуси кризис, для Украины стало ясно, что "мы должны протянуть руку помощи народу Беларуси". Поэтому при закрытии границ для белорусов сделали преференции.

Кулеба отметил, что для Украины усиление позиций РФ в Беларуси является угрозой национальной безопасности.

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