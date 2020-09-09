Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью границ со стороны РФ и Беларуси - Кулеба

9 сентября, 2020, 19:34

Граница открыта для граждан Беларуси, однако Украина будет жестко реагировать на любые попытки злоупотребления ее открытостью белорусскими или российскими спецслужбами

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина .

"Что касается того, что произошло вчера. У нас есть серьезные основания полагать, что эти люди не въехали в Украину добровольно, дипломатично говоря. Я сделал очень четкое заявление вчера, говоря, что, несмотря на то что граница Украины свободная и открытая для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки злоупотребления доверием Украины белорусскими или российскими специальными службами", - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что поскольку в Беларуси кризис, для Украины стало ясно, что "мы должны протянуть руку помощи народу Беларуси". Поэтому при закрытии границ для белорусов сделали преференции.

Кулеба отметил, что для Украины усиление позиций РФ в Беларуси является угрозой национальной безопасности.