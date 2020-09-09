Трампа во второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира

9 сентября, 2020, 15:26

Норвежский депутат Кристиан Тайбринг-Гьедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2021-го года

Об этом он заявил в интервью Fox News .

"Я считаю, что он (Трамп - ред.) сделал больше для мира между странами, чем большинство других номинантов на Нобелевскую премию мира", - сказал Тайбринг-Гьедде.

В своем номинационном письме в Нобелевский комитет депутат указывает, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, и это соглашение может стать переломным моментом, превратив Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания", - говорится в его письме.

Отмечается, что в 2018 году Тайбринг-Гьедде, депутат норвежского парламента от консервативной партии, уже номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира после его саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Однако, если глава Белого дома не получил награды.

Как сообщалось, соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, заключенное при посредничестве США, было обнародовано 13 августа. ОАЭ стали лишь третьей арабской страной на Ближнем Востоке, признавшей Израиль с момента его основания в 1948 году.

Ожидается, что 15 сентября, представители Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов подпишут соглашение о полной нормализации отношений между двумя странами.

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