Трамп назвал сторонников Байдена левыми экстремистами и пообещал не позволить им "захватить власть"

9 сентября, 2020, 10:55

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего соперника-демократа Джо Байдена во время встречи со своими сторонниками в аэропорту города Уинстон-Салем

Об этом пишет Голос Америки .

Трамп отметил, что выдвинул свою кандидатуру на переизбрание, "чтобы сохранить рабочие места в стране, посадить за решетку жестоких преступников и сделать все для того, чтобы будущее принадлежало Америке, а не Китаю или другим странам".

Общаясь со своими сторонниками в аэропорту Смит-Рейнолдс, Трамп резко раскритиковал "воинственных экстремистов, агитаторов и анархистов", которые угрожают жителям городов и пригородов.

"Это сторонники Байдена, и если он победит, они будут руководить правительством. Но мы никогда не дадим ему шанс сделать это", - скзал Трамп.

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Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и действующий президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

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