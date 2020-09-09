Суд арестовал 65 самолетов, нарушивших правила полетов в оккупированный Крым
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко в Facebook.
Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч.1 ст. 111 (нарушение должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее) УК.
В прокуратуре напомнили, что с марта 2014 году Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом, поскольку не может гарантировать безопасность полетов. Официально приостановлено функционирование всех аэропортов оккупированного полуострова.
Однако сейчас установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, нарушая международные правила полетов и законы Украины.
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