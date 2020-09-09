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Espreso.tvОбществоСуд арестовал 65 самолетов, нарушивших правила полетов в оккупированный Крым

Суд арестовал 65 самолетов, нарушивших правила полетов в оккупированный Крым


фото: reuters
Суд наложил арест на 65 самолетов, нарушивших правила въезда и выезда из оккупированного Крымского полуострова

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко в Facebook.

"Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда / выезда из / на оккупированный полуостров и правил международных полетов. Сейчас арестованы 65 воздушных судов- нарушителей ", - отметила Диденко.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч.1 ст. 111 (нарушение должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее) УК.

В прокуратуре напомнили, что с марта 2014 году Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом, поскольку не может гарантировать безопасность полетов. Официально приостановлено функционирование всех аэропортов оккупированного полуострова.

Однако сейчас установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, нарушая международные правила полетов и законы Украины.

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