Стало известно, как новый тренер наводит дисциплину в "Барселоне"

9 сентября, 2020, 11:49

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Кууман увеличил время и интенсивность тренировок команды

Об этом сообщает Marca .

По информации издания, нидерландский специалист изменил подход к тренировкам. В частности, возросла продолжительность тренировок - теперь футболисты занимаются по полтора часа. Также стала выше интенсивность работы. Ранее команда тренировалась в течение часа, а в случае полуторачасовых сессий ветеранам разрешалось отдохнуть.

Кроме того, Куман требует, чтобы игроки прибывали на базу команды за час до начала занятий. Ранее опоздания были привычными и это не устроило нового тренера.

В то же время, издание напоминает, что многие предыдущие тренеров "Барселоны" после назначения усиливали дисциплину, но потом делали правила гибкими, что приводило к потере авторитета среди футболистов.

8 сентября стало известно, что Рональд Куман намерен возложить на аргентинского форварда Лионеля Месси новые функции на поле .

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