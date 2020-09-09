Стало известно, как новый тренер наводит дисциплину в "Барселоне"
Об этом сообщает Marca .
По информации издания, нидерландский специалист изменил подход к тренировкам. В частности, возросла продолжительность тренировок - теперь футболисты занимаются по полтора часа. Также стала выше интенсивность работы. Ранее команда тренировалась в течение часа, а в случае полуторачасовых сессий ветеранам разрешалось отдохнуть.
Кроме того, Куман требует, чтобы игроки прибывали на базу команды за час до начала занятий. Ранее опоздания были привычными и это не устроило нового тренера.
В то же время, издание напоминает, что многие предыдущие тренеров "Барселоны" после назначения усиливали дисциплину, но потом делали правила гибкими, что приводило к потере авторитета среди футболистов.
- 8 сентября стало известно, что Рональд Куман намерен возложить на аргентинского форварда Лионеля Месси новые функции на поле .
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