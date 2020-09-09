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Espreso.tvСпортСтало известно, как болельщики смогут посетить матчи чемпионата Украины по футболу

Стало известно, как болельщики смогут посетить матчи чемпионата Украины по футболу


фото: uaf.ua
В сети появился новый медицинский протокол о проведении футбольных матчей в Украине

Об этом сообщает "Трибуна".

По информации источника, новый протокол был принят еще 28 августа, но до сих пор не был опубликован Украинской ассоциацией футбола.

Согласно протоколу, билеты можно продавать только онлайн. В билете должны быть указаны личные данные болельщика, а вход на стадион разрешен только с удостоверением личности. Также на матчах будут измерять температуру.

Дистанция между болельщиками на трибунах должна быть не менее 1,5 метра. За это отвечает организатор матча, как и за предотвращение скопления большого количества людей. Запрещено снимать маски и контактировать с другими людьми на территории стадиона.

Фанатский сектор гостей может быть заполнен не более чем на 25%. Площадь фанатского сектора должна быть заполнена менее чем на 5% от общей вместимости стадиона.

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