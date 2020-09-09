Семья из Беларуси на границе попросила международной защиты в Украине из-за преследования

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинском-белорусском участке границы в пределах Черниговской области. Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране ", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное с взяточничеством.

Иностранцам разъяснен порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформлено на въезд в Украину в установленном порядке. В подразделение миграционной службы Украины направлено уведомление об обращении за защитой.

За последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины на получение защиты обратились 15 граждан Беларуси.

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