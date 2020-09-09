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Espreso.tvЭкономикаСБУ предупредила контрабанду кокаина на $ 17 млн - его пытались провезти в контейнере с бананами

СБУ предупредила контрабанду кокаина на $ 17 млн - его пытались провезти в контейнере с бананами

Служба безопасности Украины предупредила контрабанду 112 кг кокаина общей стоимостью $ 17 млн, который пытались провезти в контейнере с бананами в одесском порту "Южный"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 17 млн долларов США по теневым расценкам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партия прибыла в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра правоохранители обнаружили две сумки с 112 кг кокаина, расфасованными в брикеты.

Следователи открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекусоров.

Сейчас правоохранители устанавливают всех задействованных в наркобизнесе лиц и проверяют возможную причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.

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