СБУ предупредила контрабанду кокаина на $ 17 млн - его пытались провезти в контейнере с бананами
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 17 млн долларов США по теневым расценкам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что партия прибыла в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра правоохранители обнаружили две сумки с 112 кг кокаина, расфасованными в брикеты.
Следователи открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекусоров.
Сейчас правоохранители устанавливают всех задействованных в наркобизнесе лиц и проверяют возможную причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.
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