С начала перемирия ОБСЕ зафиксировала в зоне ООС около 1 тыс. нарушений режима прекращения огня
Об этом говорится в отчете ОБСЕ.
"Согласно договоренности, достигнутой на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля о дополнительных мерах усиления режима прекращения огня, с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 1000 нарушений режима прекращения огня как в Донецкой, так и в Луганской областях", - говорится в сообщении.
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В частности, наблюдатели заметили 173 взрыва, два снаряда в полете, 13 осветительных вспышек и 812 вспышек и выстрелов.
- Напомним, ранее ОПГ в комментарии СМИ по обстрелах на Донбассе потребовал от России "повлиять на поведение НЗФ" .
- 8 сентября в Донецкой области двое военных подорвались на противопехотной мине.
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