Ryanair с конца октября запустит ежедневные рейсы из Киева в Берлин

9 сентября, 2020, 16:13

Авиакомпания Ryanair с 27 октября будет ежедневно летать из Киева в Берлин в течение всего зимнего сезона

Об этом сообщила пресс-служба Ryanair.

Согласно сообщению, Ryanair увеличит количество рейсов из Киева в Берлин. Начиная с 27 октября, авиакомпания будет летать из Киева в Берлин ежедневно. Компания также подтвердила, что ежедневные рейсы будут доступны в течение всего зимнего сезона.

По информации авиакомпании, билеты на эти рейсы при бронировании на сайте Ryanair до 11 сентября будут стоить 886 грн.