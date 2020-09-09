Ryanair с конца октября запустит ежедневные рейсы из Киева в Берлин
9 сентября, 2020, 16:13
Авиакомпания Ryanair с 27 октября будет ежедневно летать из Киева в Берлин в течение всего зимнего сезона
Об этом сообщила пресс-служба Ryanair.
Согласно сообщению, Ryanair увеличит количество рейсов из Киева в Берлин. Начиная с 27 октября, авиакомпания будет летать из Киева в Берлин ежедневно. Компания также подтвердила, что ежедневные рейсы будут доступны в течение всего зимнего сезона.
По информации авиакомпании, билеты на эти рейсы при бронировании на сайте Ryanair до 11 сентября будут стоить 886 грн.
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