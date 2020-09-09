"За акцентом - это американцы": Лукашенко настаивает на подлинности радиоперехвата разговора "Варшавы" и "Берлина"
Лукашенко настаивает на подлинности записи, сообщают российские СМИ.
"Мы развернули эту станцию в Гродно, она у нас обеспечена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональный люди, и мы перехватили эту историю", - цитирует белорусского лидера главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.
По его словам, Лукашенко настаивает на подлинности записи. Президент также привел мнение белорусских спецслужб о том, что в "перехваченном разговоре" участвуют "не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту это американцы".
Лукашенко утверждает, что в СМИ был опубликован только фрагмент записи разговора представителей Запада о фальсификации отравления российского оппозиционера Алексея Навального, а полная версия передана главе ФСБ России Александра Бортникова.
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