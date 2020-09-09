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Espreso.tvОбщество"Владимир Александрович сейчас "бронзовый": Богдан заявил, что с Зеленского "лепят Брежнева"

"Владимир Александрович сейчас "бронзовый": Богдан заявил, что с Зеленского "лепят Брежнева"


фото: president.gov.ua
Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что пока из образа "своего парня", который был во время избирательной кампании, Владимира Зеленского превращают в "Брежнева"

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

"Когда был Кирилл (Тимошенко, - ред.), отвечал за информационную политику Офиса президента и президента, то президент был живой, веселый, свой парень. А сейчас Кирилла (Тимошенко, - ред.) отодвинули. Там пришли такие аферисты медиарынка. И там Владимир Александрович (Зеленский, - ред.) сейчас бронзовый, вообще бронзовый. Они не просто его в живую его "зализали" до бронзового цвета - они сделали из него какого-то Брежнева", - отметил Богдан.

Он отметил, что не понимает, какой сейчас образ из Зеленского "лепят".

"Типа сильного президента? Так он же пришел как свой парень. Вы же врете. Он завоевал доверие, что он честный, порядочный, свой парень. Такой, как мы. Что вы из него лепите Брежнева? Он не похож на Брежнева. Он не будет Брежневым", - отметил Богдан.

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