"В знак уважения к белорусам", - Туск предложил номинировать Тихановську на Нобелевскую премию мира

9 сентября, 2020, 16:11

Председатель Европейской народной партии Дональд Туск объяснил свое предложение номинировать экс-кандидата в президенты РБ Светлану Тихановську проявлением уважения к белорусскому народу

Об этом политик ЕС и экс-премьер Польши Дональд Туск написал в Twitter.

Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановську и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, привлеченным к этому одного из самых мирных мирных движений за много лет ", - отметил политик.

"I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years". - Donald Tusk (@donaldtuskEPP) September 9, 2020

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо