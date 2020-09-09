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Espreso.tvОбщество"В знак уважения к белорусам", - Туск предложил номинировать Тихановську на Нобелевскую премию мира

"В знак уважения к белорусам", - Туск предложил номинировать Тихановську на Нобелевскую премию мира


фото: reuters
Председатель Европейской народной партии Дональд Туск объяснил свое предложение номинировать экс-кандидата в президенты РБ Светлану Тихановську проявлением уважения к белорусскому народу

Об этом политик ЕС и экс-премьер Польши Дональд Туск написал в Twitter.

Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановську и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, привлеченным к этому одного из самых мирных мирных движений за много лет ", - отметил политик.

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