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Espreso.tvСпорт"Реал" презентовал новую форму

"Реал" презентовал новую форму


фото: twitter.com/realmadrid
Мадридский "Реал" представил третий комплект формы на сезон-2020/2021

Об этом сообщает официальный twitter "Реала".

Техническим спонсором мадридского клуба является компания adidas. Форма выполнена в черном и сером цветах с розовыми вставками. Дизайн вдохновлен узорами на керамической плитке Мадрида.

Резервную форму представили Карим Бензема, Марсело, Серхио Рамос и Каземиро. Вероятно, что клуб будет играть в этой экипировке еврокубковые матчи.

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