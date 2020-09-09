"Реал" презентовал новую форму
9 сентября, 2020, 17:44
Мадридский "Реал" представил третий комплект формы на сезон-2020/2021
Об этом сообщает официальный twitter "Реала".
Техническим спонсором мадридского клуба является компания adidas. Форма выполнена в черном и сером цветах с розовыми вставками. Дизайн вдохновлен узорами на керамической плитке Мадрида.
Резервную форму представили Карим Бензема, Марсело, Серхио Рамос и Каземиро. Вероятно, что клуб будет играть в этой экипировке еврокубковые матчи.
(@realmadrid) September 9, 2020
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