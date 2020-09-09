"Подрядчик работает согласно графику": Криклий заявил, что танкер Delfi уберут с места аварии "уже скоро"

9 сентября, 2020, 13:32

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что работы по поднятию и отбуксированию танкера Delfi продолжаются по графику, учитывая корректировки на погодные условия

Об этом он сообщил в Telegram .

"Измена отменяется. Работы по поднятию и отбуксировать танкера Делфи продолжаются. Сейчас осуществляют генеральную откатку забортной воды. После этого проверка водотечности и ее устранения (при наличии)", - отметил Криклий.

По его словам, соответствующие мероприятия выполняются для безопасного дальнейшего перемещения судна на определенный участок.

"Безопасность - приоритет №1. Подрядчик работает по графику, учитывая корректировки на погодные условия. Сохраняем спокойствие и ждем финальных результатов. Уже скоро", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение об усилении северного ветра снова приостановило операцию по подъему танкера Delfi.

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