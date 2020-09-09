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Espreso.tvОбщество"Ни на одном этапе это не была борьба против России": Тихановська обратилась к россиянам

"Ни на одном этапе это не была борьба против России": Тихановська обратилась к россиянам


фото: reuters
Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська в видеообращении заявила, что акции протеста ни на одном этапе не были борьбой против России и призвала не верить российской пропаганде

Об этом Тихановська сказала во время видеообращение к россиянам, которое опубликовано на Телеграмм-канале "Пул Первой".

"Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет такой", - заявила Тихановська.

Кроме того, по словам Тихановськои, белорусы "очень благодарны россиянам, которые уже поддерживают сопротивление народа незаконно поддерживающему власть диктатору".

При этом Тихановська заявила, что российская пропаганда пытается исказить происходящее в Беларуси и призывает не верить этому.

  • 4 сентября на заседании Совбеза ООН, созванном Эстонией по ситуации в Беларуси, Светлана Тихановська призвала международное сообщество создать мониторинговую миссию.

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