"Ни на одном этапе это не была борьба против России": Тихановська обратилась к россиянам
9 сентября, 2020, 10:11
Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська в видеообращении заявила, что акции протеста ни на одном этапе не были борьбой против России и призвала не верить российской пропаганде
Об этом Тихановська сказала во время видеообращение к россиянам, которое опубликовано на Телеграмм-канале "Пул Первой".
"Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет такой", - заявила Тихановська.
Кроме того, по словам Тихановськои, белорусы "очень благодарны россиянам, которые уже поддерживают сопротивление народа незаконно поддерживающему власть диктатору".
При этом Тихановська заявила, что российская пропаганда пытается исказить происходящее в Беларуси и призывает не верить этому.
- 4 сентября на заседании Совбеза ООН, созванном Эстонией по ситуации в Беларуси, Светлана Тихановська призвала международное сообщество создать мониторинговую миссию.
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