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Espreso.tvОбщество"Минеру" киевского моста, который вышел из психбольницы, назначили круглосуточный домашний арест

"Минеру" киевского моста, который вышел из психбольницы, назначили круглосуточный домашний арест


фото: fb
"Минеру" киевского моста изменили меру захид.Виталия Ткаленко решением суда освободили из психбольницы и назначили ему домашний арест

Об этом говорится в постановлении суда от 2 сентября.

"Мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях исключающих опасное поведение изменить на меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно, в 01.10.2020", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, Ткаленко обязали сдать паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину. Также ему запрещено общаться со свидетелями в уголовном производстве.

  • Напомним, в начале лета неизвестный сообщил о минировании моста "Метро" в Киеве. В связи с этим было перекрыто движение на мосту и закрыты некоторые станции метрополитена. Позже стало известно, что "минер" житель Вишневого Киево-Святошинского района.

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