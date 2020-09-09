"Минеру" киевского моста, который вышел из психбольницы, назначили круглосуточный домашний арест

9 сентября, 2020, 08:16

"Минеру" киевского моста изменили меру захид.Виталия Ткаленко решением суда освободили из психбольницы и назначили ему домашний арест

Об этом говорится в постановлении суда от 2 сентября.

"Мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях исключающих опасное поведение изменить на меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно, в 01.10.2020", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, Ткаленко обязали сдать паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину. Также ему запрещено общаться со свидетелями в уголовном производстве.

Напомним, в начале лета неизвестный сообщил о минировании моста "Метро" в Киеве. В связи с этим было перекрыто движение на мосту и закрыты некоторые станции метрополитена. Позже стало известно, что "минер" житель Вишневого Киево-Святошинского района.

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