"Мы все еще ваши братья": Алексиевич обратилась к российской интеллигенции с призывом "не молчать"

9 сентября, 2020, 14:49

Нобелевский лауреат, член Президиума Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич опубликовала обращение к российской интеллигенции, где она спросила, почему слышны только редкие голоса в поддержку белорусского народа

Обращение опубликовано на сайте Белорусского ПЕН-центра .

"Еще хочу обратиться к российской интеллигенции, назовем это так по привычке. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья. А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им. Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь ... ", - пишет Алексиевич.

В обращении она напомнила, что все ее друзья-единомышленники из президиума Координационного совета или в тюрьме, или выброшены за границу. "Сегодня взяли, последним, Максима Знака ", - отметила она.

"Сначала у нас украли страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна", - отмечает писательница.

Она также напоминает, что цель Координационного совета "чтобы в обществе начался диалог".

"Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица - это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ. Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят ", - пишет Алексиевич.

Напомним, сегодня бывший кандидат в президенты так же обратилась к россиянам с заявлением, что акции протеста в одном этапе не были борьбой против России.

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