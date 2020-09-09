"Боятся, не могут десакрализировать власть": Голобуцкий об отсутствии зеркальной реакции белорусов на насилие со стороны силовиков

9 сентября, 2020, 16:54

Политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил, что как только белорусы десакрализуют власть, тогда можно ожидать ускорения государственных процессов

Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.

"Разбивать витрины, бить полицейских, бросать камни - это, в принципе, есть право каждого гражданина. И здесь, когда показывают, что белорусы такие дисциплинированные - я не считаю, что это им плюс. Если человек верит, что он борется, - это правильно , то он в своих действиях может дойти до радикальных методов ", - отметил Голобуцкий.

Политтехнолог заметил, что у белорусов есть страх перед властью, и пока они ее не десакрализируют, ожидать какого-то ускорения процессов не стоит.

"Когда человек снимает тапочки, становясь на скамейку - это не говорит о культуре. Это говорит о страхе просто. Я не верю, что белорусы культурнее, чем украинцы. Нет, конечно. Это ложь. Они просто боятся больше. Страх - он может быть разный у всех. Они просто боятся, и этот страх довлеет до сих пор. Они не могут десакрализировать власть. Что полицейского можно убить так же, как и полицейские убивают их. Как только это будет преодолено, тогда можно ожидать какого-то ускорения процессов ", - отметил Голобуцкий .

Во вторник, 8 сентября, в Минске сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали более 40 человек, участвовавших в акции поддержки члена координационного совета Беларуси Марии Колесниковой. Они были задержаны возле Комаровского рынка и на проспекте Машерова.

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