"Барселона" стала первым в мире клубом с 10 млн подписчиков в YouTube
9 сентября, 2020, 20:58
Испанская "Барселона" первой среди спортивных клубов мира преодолела отметку в 10 млн подписчиков в YouTube
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .
В мире спорта только в Национальной баскетбольной ассоциации больше подписчиков в YouTube - 14,8 млн.
В ближайшее время YouTube вручит каталонцам специальный приз Diamond Creator Award - бриллиантовую кнопку за 10 млн подписчиков.
У клубного канала пока более 65 млн часов просмотров.
Отмечается, что 10 лет назад у канала "Барселоны" было менее 100 тыс. Фолловеров.
- В января 2020 года португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 200 млн подписчиков в Instagram .
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