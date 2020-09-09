"Барселона" стала первым в мире клубом с 10 млн подписчиков в YouTube

9 сентября, 2020, 20:58

Испанская "Барселона" первой среди спортивных клубов мира преодолела отметку в 10 млн подписчиков в YouTube

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .

В мире спорта только в Национальной баскетбольной ассоциации больше подписчиков в YouTube - 14,8 млн.

В ближайшее время YouTube вручит каталонцам специальный приз Diamond Creator Award - бриллиантовую кнопку за 10 млн подписчиков.

У клубного канала пока более 65 млн часов просмотров.

Отмечается, что 10 лет назад у канала "Барселоны" было менее 100 тыс. Фолловеров.

В января 2020 года португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 200 млн подписчиков в Instagram .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb