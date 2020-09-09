"Атлетико" решил перехватить лидера "Барселоны" в "Ювентуса"

9 сентября, 2020, 15:12

Форвард испанской "Барселоны" Луис Суарес может продолжить карьеру в мадридском "Атлетико"

Об этом сообщает ESPN.

Мадридский клуб готов предложить уругвайцу лучшие условия, чем туринский "Ювентус", который подготовил для 33-летнего уругвайца контракт до 2023-го года с заработной платой 10 млн евро без учета ежегодных бонусов.

Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

20 августа стало известно, что "Ювентус" предложил уругвайский футболист "Барселоны" Луису Суаресу контракт на два года.

9 сентября сообщалось, что Луис Суарес договорился о переходе с "Барселоны" в "Ювентус".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb