"Атлетико" решил перехватить лидера "Барселоны" в "Ювентуса"
9 сентября, 2020, 15:12
Форвард испанской "Барселоны" Луис Суарес может продолжить карьеру в мадридском "Атлетико"
Об этом сообщает ESPN.
Мадридский клуб готов предложить уругвайцу лучшие условия, чем туринский "Ювентус", который подготовил для 33-летнего уругвайца контракт до 2023-го года с заработной платой 10 млн евро без учета ежегодных бонусов.
Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
- 20 августа стало известно, что "Ювентус" предложил уругвайский футболист "Барселоны" Луису Суаресу контракт на два года.
- 9 сентября сообщалось, что Луис Суарес договорился о переходе с "Барселоны" в "Ювентус".
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