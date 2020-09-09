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Espreso.tvСпорт"Атлетико" решил перехватить лидера "Барселоны" в "Ювентуса"

"Атлетико" решил перехватить лидера "Барселоны" в "Ювентуса"


фото: Getty Images
Форвард испанской "Барселоны" Луис Суарес может продолжить карьеру в мадридском "Атлетико"

Об этом сообщает ESPN.

Мадридский клуб готов предложить уругвайцу лучшие условия, чем туринский "Ювентус", который подготовил для 33-летнего уругвайца контракт до 2023-го года с заработной платой 10 млн евро без учета ежегодных бонусов.

Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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