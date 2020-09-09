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Espreso.tvОбщество"Американцы все видят из космоса и дают сигналы": Лукашенко объяснил свое появление с автоматом

"Американцы все видят из космоса и дают сигналы": Лукашенко объяснил свое появление с автоматом

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил (точнее, попытался объяснить) в интервью российским пропагандистам, почему он бегал с автоматом

Лукашенко рассказал, что в тот день много писали о том, что он бежал из страны. И он решил показать, что он остался, пишет TUT. BY .

"У меня во Дворце независимости ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске, со всех камер. Вы помните, они тогда впервые бросились сюда, во Дворец независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали и Дворец независимости был защищен. но когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах, буквально в двух километрах у меня вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там происходит.

Я сажусь в вертолет, а американцы из космоса, подлецы, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И, как только президентский вертолет поднялся, они [люди] побежали. Они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, что происходит. Но какая-то кучка боевиков осталась ", - рассказал Лукашенко.

После этого он решил выйти из вертолета, чтобы поблагодарить силовиков - "этих ребят, которые стояли там в цепочке и достойно".

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