"Американцы все видят из космоса и дают сигналы": Лукашенко объяснил свое появление с автоматом
Лукашенко рассказал, что в тот день много писали о том, что он бежал из страны. И он решил показать, что он остался, пишет TUT. BY .
"У меня во Дворце независимости ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске, со всех камер. Вы помните, они тогда впервые бросились сюда, во Дворец независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали и Дворец независимости был защищен. но когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах, буквально в двух километрах у меня вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там происходит.
Я сажусь в вертолет, а американцы из космоса, подлецы, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И, как только президентский вертолет поднялся, они [люди] побежали. Они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, что происходит. Но какая-то кучка боевиков осталась ", - рассказал Лукашенко.
После этого он решил выйти из вертолета, чтобы поблагодарить силовиков - "этих ребят, которые стояли там в цепочке и достойно".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-