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Espreso.tvСпортПросто не хватило сил, - Степаненко объяснил провал сборной Украины в матче против Испании

Просто не хватило сил, - Степаненко объяснил провал сборной Украины в матче против Испании


фото: Getty Images
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко считает, что национальная команда не смогла продемонстрировать свой футбол в матче с Испанией

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Степаненко убежден, что в Лиге А нужна полная концентрация на протяжении всего матча.

"Мы действительно почувствовали уровень Лиги А, команд, входящих в десятку лучших в Европе. Это другой темп, другая интенсивность, другой подбор футболистов, которые почти за каждую ошибку наказывают. В течение 90 минут нужна полная концентрация, чтобы осилить их давление. На Испанию , возможно, просто не хватило сил. Впрочем иногда поражение может стать информативнее, чем победа. Разобрать ошибки, понять, чего не хватало, к чему следует стремиться ", - рассказал полузащитник Тарас Степаненко.

Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.

Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.

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