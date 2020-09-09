Просто не хватило сил, - Степаненко объяснил провал сборной Украины в матче против Испании
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Степаненко убежден, что в Лиге А нужна полная концентрация на протяжении всего матча.
"Мы действительно почувствовали уровень Лиги А, команд, входящих в десятку лучших в Европе. Это другой темп, другая интенсивность, другой подбор футболистов, которые почти за каждую ошибку наказывают. В течение 90 минут нужна полная концентрация, чтобы осилить их давление. На Испанию , возможно, просто не хватило сил. Впрочем иногда поражение может стать информативнее, чем победа. Разобрать ошибки, понять, чего не хватало, к чему следует стремиться ", - рассказал полузащитник Тарас Степаненко.
Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.
Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
- 6 сентября стало известно, что Тарас Степаненко пропустит матч 2-го тура Лиги наций против Испании из-за травмы.
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций.
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