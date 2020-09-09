Правительство ужесточило наказание за нарушение земельного законодательства

9 сентября, 2020, 18:12

Кабинет министров ужесточил наказание для нарушителей земельного законодательства: за самовольное занятие участков, использование земельных участков не по назначению, за снятие грунтового покрытия без специального разрешения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

9 сентября правительство приняло постановление КМУ, которое вносит изменения в Методику определения размера вреда, причиненного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения.

"Правительство вводит эффективный механизм борьбы с нарушителями земельного законодательства, увеличив расчет убытков, ориентировочно, в три раза. Это сделает нарушения земельного законодательства экономически невыгодным", - отметил заместитель министра Тарас Высоцкий.

По его словам, на сегодня некоторые сельхозпроизводители нарушают порядок использования земельных участков - обрабатывают пастбища и самовольно захватывают государственные земли.

При этом действующий расчет ущерба, нанесенного государству, не превышает доходов от использования земель.

Сообщается, что реализация соответствующего постановления правительства будет способствовать уменьшению количества правонарушений в сфере охраны и использования земель, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты от уплаты платежей за землю.

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