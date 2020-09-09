Правительство усилило ограничения в отношении въезда иностранцев в Украину. Чего ожидать
Кабинет министров на сегодняшнем заседании изменил перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в Украину.
Об этом вечером в среду сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, пишет УНИАН .
Что изменится для иностранцев:
Лица, которые являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины, подпадают под исключения о запрете въезда.
Правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.
Отменяется норма, предусматривающая возможность въезда в Украину иностранцев, которые направлялись по территории нашего государства транзитом.
Если лица направляются в Украину на обучение, это должны быть только высшие учебные заведения.
Запрет на въезд для иностранцев: что было раньше
26 августа 2020 г. Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине к 1 ноября.
Одновременно правительство приняло решение о временном запрете въезда в Украину иностранцам с 29 августа по 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.
Для граждан Беларуси сделали исключение в связи со сложной политической ситуацией в стране.
Вечером 27 августа стало известно, что Кабмин решил закрыть до 28 сентября границы для иностранцев с 00: 00 часов 28 августа. То есть ограничения ввели на сутки раньше, чем планировалось.
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