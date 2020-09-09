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Espreso.tvЭкономикаПравительство предлагает разрешить украинцам летать внутри страны с цифровым паспортом, - Шмыгаль

Правительство предлагает разрешить украинцам летать внутри страны с цифровым паспортом, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Правительство разработало законопроект, который позволит украинцам летать внутри страны, предъявляя цифровой или заграничный цифровой паспорт

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Правительство разработало законопроект, которым предлагается предоставить украинцам возможность путешествовать самолетами в пределах Украины, предъявляя электронный паспорт или заграничный е-паспорт", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что внедрение цифровых услуг и сервисов является частью президентской стратегии "государство в смартфоне и осовременивания страны".

Отметим, во время заседания Кабмина соответствующее постановление было поддержано с однодневной доработкой.

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