Правительство предлагает разрешить украинцам летать внутри страны с цифровым паспортом, - Шмыгаль
9 сентября, 2020, 14:40
Правительство разработало законопроект, который позволит украинцам летать внутри страны, предъявляя цифровой или заграничный цифровой паспорт
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.
"Правительство разработало законопроект, которым предлагается предоставить украинцам возможность путешествовать самолетами в пределах Украины, предъявляя электронный паспорт или заграничный е-паспорт", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что внедрение цифровых услуг и сервисов является частью президентской стратегии "государство в смартфоне и осовременивания страны".
Отметим, во время заседания Кабмина соответствующее постановление было поддержано с однодневной доработкой.
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