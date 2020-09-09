Пожар уничтожил крупнейший лагерь мигрантов в Греции

9 сентября, 2020, 15:13

Огонь охватил самый большой в Греции и переполненный лагерь для беженцев "Мория" на острове Лесбос

Об этом сообщает BBC .

Мигрантов из лагеря вовремя эвакуировали. О пострадавших пока не сообщается.

Отмечается, что с огнем борются 25 пожарных.

Один из очевидцев сказал, что главный комплекс, а также временные укрытия в оливковом рощи недалеко были охвачены пламенем.

Стоит обратить внимание, что в лагере проживает около 13 000 человек, что более чем в 4 раза превышает заявленную емкость.

Лагерь был помещен на карантин на прошлой неделе после того, как мигрант получил положительный тест на коронавирус. Сейчас есть 35 подтвержденных случаев заболевания.

Как передают греческие СМИ, пожар вспыхнул после того, как часть из 35 человек отказалась переехать в изоляцию со своими семьями, но эта информация не является подтвержденной.

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