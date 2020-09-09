Потребительские цены с начала года выросли на 1,2%, - Госстат

9 сентября, 2020, 16:51

Потребительские цены с начала года по состоянию на конец августа выросли на 1,2%, базовая инфляция составила 1,5%

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

"Потребительские цены в августе 2020 г. по сравнению с июлем 2020 г. снизились на 0,2%, с начала года выросли на 1,2%", - говорится в сообщении.

В Госстате отметили, что базовая инфляция с начала года составила 1,5%, а по сравнению с июлем составила 0,1%.

Отмечается, что в августе всего - на 1,5% - снизились цены на продукты питания и безалкогольные напитки. Так, больше всего подешевели овощи и фрукты - на 13,5% и 8,4% соответственно. На 0,9-0,6% снизились цены на кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, продукты переработки зерновых, макаронные изделия и сахар.

В то же время на 3,4-0,9% подорожали яйца, рис, мясо и мясопродукты, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.

В Госстате также отметили, что одежда и обувь подешевели на 3%, в том числе обувь - на 4%, одежда - на 2,3%.

Также отмечается, что произошел рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,7% в основном за счет повышения цен на природный газ на 37,7%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,8%, автомобилей - на 2,4%.

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