Польша готова предоставить Германии альтернативу "Северному потоку-2"
9 сентября, 2020, 16:44
Правительство Польши может предложить Германии свою газотранспортную инфраструктуру в случае отказа от проекта "Северный поток - 2"
Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.
"Если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Потому что мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее надо строить с общеевропейским подходом", - заявил он .
По его словам, Варшава сама готовит инфраструктуру для своей энергетической безопасности, при этом исходя из того, что европейская солидарность в этой сфере должна быть однозначной.
- Ранее в Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
- После чего официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Ангела Меркель уже не исключает санкций против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от "Северного потока-2" из-за отравления Навального, но отметил, что Германия сейчас слабовата для такого решения с точки зрения энергетической безопасности.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального последним сигналом тревоги, для того чтобы Германия остановила строительство газопровода "Северный поток-2".
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