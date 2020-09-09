 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПольша готова предоставить Германии альтернативу "Северному потоку-2"

Польша готова предоставить Германии альтернативу "Северному потоку-2"

Правительство Польши может предложить Германии свою газотранспортную инфраструктуру в случае отказа от проекта "Северный поток - 2"

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.

"Если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Потому что мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее надо строить с общеевропейским подходом", - заявил он .

По его словам, Варшава сама готовит инфраструктуру для своей энергетической безопасности, при этом исходя из того, что европейская солидарность в этой сфере должна быть однозначной.

  • Ранее в Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
  • Сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
  • После чего официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Ангела Меркель уже не исключает санкций против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
  • Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от "Северного потока-2" из-за отравления Навального, но отметил, что Германия сейчас слабовата для такого решения с точки зрения энергетической безопасности.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального последним сигналом тревоги, для того чтобы Германия остановила строительство газопровода "Северный поток-2".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

9 сентября, 2020 среда

8 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать