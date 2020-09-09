Парламентский комитет рекомендовал назначить членом Совета НБУ экс-регионала Горбаля
9 сентября, 2020, 16:55
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил кандидатуру экс-члена Партии регионов Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка Украины
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По Горбаля проголосовали 24 члена комитета во время заседания.
Горбаль - ранее дважды был членом Совета НБУ. Кроме того, он возглавлял киевское городское отделение Партии регионов, был совладельцем и почетным президентом Укргазбанка.
- Совет Национального банка Украины назначил Алексея Шабана на должность заместителя председателя Нацбанка вместо ранее заявленного Сергея Холода.
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