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Espreso.tvОбществоПарламентский комитет рекомендовал назначить членом Совета НБУ экс-регионала Горбаля

Парламентский комитет рекомендовал назначить членом Совета НБУ экс-регионала Горбаля


фото: 112.ua
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил кандидатуру экс-члена Партии регионов Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка Украины

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По Горбаля проголосовали 24 члена комитета во время заседания.

Горбаль - ранее дважды был членом Совета НБУ. Кроме того, он возглавлял киевское городское отделение Партии регионов, был совладельцем и почетным президентом Укргазбанка.

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